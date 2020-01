Os brasileiros Sepultura, considerados uma lenda do thrash metal, vão atuar no VOA - Heavy Rock, no Estádio Nacional, em Oeiras, no 2 de julho. Amon Amarth e os britânicos Sylosis também vão passar pelo festival, anunciou a organização esta quarta-feira.

"Com um total de quinze álbuns no fundo de catálogo não seria difícil para os Sepultura construírem um alinhamento de clássicos e viverem à custa de um passado brilhante. A mais famosa das bandas brasileiras de metal não parece, no entanto, interessada nisso e, mesmo depois de ter perdido os seus dois elementos fundadores, nunca baixou os braços, reerguendo-se e reinventando-se à luz do novo milénio", frisa a organização do festival.

No palco do VOA, a banda vai apresentar "Quadra", o mais próximo disco do quarteto hoje liderado por Andreas Kisser.