O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, vai organizar, este fim de semana, a oitava edição do programa O Museu como Performance, no qual artistas nacionais e estrangeiros “questionam a forma como a arte é apresentada, experienciada e classificada”.

Entre sábado e domingo, vários espaços da fundação vão receber as estreias de "Desmaio da Natureza", de Mariana Caló & Francisco Queimadela com o percussionista João Pais Filipe, "Active Recovery, A Ceremony, Spiral Time", de Evan Ifekoya, e "Mold", de Sara Manente. O programa inclui ainda "Phantom Words Spatial", de Diana Deutsch, "Creatures At Rest", de Alice Van der Wielen-Honinckx, "Echo Moiré", de Matteo Marangoni, e "Tirana", de Luísa Saraiva.