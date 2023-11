Um tribunal nos arredores de Barcelona anunciou em julho a abertura de um novo julgamento contra a cantora de 46 anos por fraude fiscal, que remonta a 2018 e ascende a 6,6 milhões de euros entre juros e taxas de regularização.

Esta quantia foi entregue pela artista ao tribunal no final de agosto, informou à AFP a agência de representação de Shakira, que confirmou informações do jornal catalão El Periódico.

Segundo o jornal, este pagamento solicitado pelo Ministério Público não prejudica a sua culpa ou inocência, mas seria "uma demonstração" de acerto de contas com o Tesouro espanhol.

Contactadas pela AFP, as autoridades judiciais catalãs não responderam até ao momento.

A cantora, que se mudou com os filhos para Miami após a separação no ano passado do ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, tem outro processo administrativo aberto no Tesouro, relativo a 2011.