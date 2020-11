Para antecipar o lançamento do seu novo álbum, Shawn Mendes tem gravado pequenas atuações durante a sua residência artística. Em "The Wonder Residency Pt II", o jovem cantor fez uma versão de "Can’t Take My Eyes Off You", clássico do final dos anos 1960.

O vídeo foi revelado no "Live Lounge", programa da BBC Radio One, e partilhado esta terça-feira, dia 10 de novembro, nas redes sociais.

Em entrevistas, Shawn Mendes revelou que "Can’t Take My Eyes Off You" foi um dos temas que o inspirou durante a criação do novo álbum.

Veja o vídeo:

"Wonder", o novo álbum do jovem cantor, chega a 4 de dezembro.