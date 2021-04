O projeto, denominado “Sítios Mágicos”, com direção artística do mágico Luís de Matos, vai decorrer durante uma ano, com atividades gratuitas, que inclui “espetáculos de magia, visitas guiadas, escolas de magia e galas finais, em que terão oportunidade de se apresentar os melhores alunos das várias turmas de magia”, refere o município de Coimbra em nota de imprensa.

A iniciativa, que resulta de uma parceria entre os municípios de Coimbra, de Condeixa-a-Nova e de Montemor-o-Velho, é financiado por fundos europeus e garante uma programação cultural em rede.

O projeto começa nos dias 24 e 25 de abril e pretende “dar a conhecer o património, dinamizar o turismo interno e as economias locais, envolvendo de forma direta as populações em experiências artísticas e culturais”.

Tendo em conta os efeitos negativos que a pandemia provocou na área da cultura, “este é mais um contributo” das câmaras municipais de Coimbra, de Condeixa e de Montemor para “a retoma das atividades culturais, depois de um longo período de confinamento como medida de contingência para a pandemia da COVID-19”, sublinha a mesma nota.

O projeto visa ainda promover a “imagem de uma região atrativa e segura” e permitir o “acesso à cultura” a todos os cidadãos, “criando novos públicos e um território mais inclusivo”.

Os locais para a realização dos espetáculos serão escolhidos tendo em conta o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde e ainda a escolha de locais com uma forte ligação à história dos três concelhos.

O projeto começa no dia 24 de abril, às 9h00, em simultâneo nos três municípios, com as primeiras aulas das escolas de magia, seguidas de espetáculos com artistas internacionais, estando associadas visitas guiadas aos locais onde se realizarão as iniciativas.

Em Coimbra, o primeiro fim de semana terá lugar no Convento São Francisco, em Condeixa-a-Nova no Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S) e em Montemor-o-Velho no Castelo.

As escolas de Magia, com quatro turmas por município, são destinadas a alunos matriculados no 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário, nas escolas dos respetivos concelhos.

As inscrições, que podem ser feitas através do endereço eletrónico sitiosmagicos@luisdematos.pt, estão limitadas a dez alunos por turma.

Apesar de todas as iniciativas serem gratuitas, é necessária reserva, através da Ticketline.

A programação pode ser consultada nas redes sociais, bem como nos sites das três autarquias.