A revista tem atualmente meia dúzia de colaboradores e parceiros que partilham ‘podcasts’ sobre música e outros trabalhos multimédia.

Questionada pela Lusa sobre onde gostaria que a Scratch Magazine estivesse daqui a 10 anos, Irene Mónica Leite conta que tem o “sonho de ter uma revista impressa em papel”.

Neste momento estão a decorrer negociações com alguma imprensa regional com o intuito de fazer um suplemento com a assinatura Scratch para acompanhar esses jornais, mas o processo está apenas no início, avança Irene Leite.

O projeto, que celebra 10 anos de vida na sexta-feira, sobreviveu graças aos inúmeros colaboradores voluntários de todo o país, frisa Irene Leite, agradecendo em nome da empresa.

Com o lema “É já amanhã a festa da Scratch Magazine. 10 anos a arranhar e a dar boa música”, a festa arranca pelas 20:00, no Hard Club, com a banda da Lousã Mercadoria, seguida pela banda de Coimbra The Bookkeepers (Guarda Livros) e fechando com o portuense Slimmy, que vai apresentar o quarto disco de originais, “Im not crazy, I'm in love", com 10 temas em inglês e cinco em português, editado pela Independent Record.