A digressão "A Nossa História", de Sandy & Junior, que marcou o regresso da dupla e que passou pela Altice Arena, em Lisboa, foi a segunda mais lucrativa do mundo em 2019. Segundo o The Washington Post, que cita dados da revista Pollstar, só Elton John conseguiu bater os irmãos brasileiros.

De acordo com o jornal, a digressão do cantor norte-americano foi a mais lucrativa do ano. Com os 40 concertos em 2019, Elton John arrecadou 2 870 863 dólares - em média, cada bilhete foi vendido por 153 dólares.

Já Sandy & Junior, que regressaram para 18 concertos, arrecadaram 2 260403 dólares, conquistando o segundo lugar no ranking das digressões mais lucrativas do ano, de acordo com a Pollstar.

O terceiro lugar do top é ocupado por Phil Collins, seguido por Guns N’ Roses (4º), Muse (5º), Post Malone (6º), Ariana Grande (7º), Jonas Brothers (8º), Hugh Jackman (9º) e Tool (10º).