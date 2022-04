Com a curadoria do cantor e compositor brasileiro Bernardo Lobo, o Som no Coreto faz uma ponte entre os músicos de diversas nacionalidades a fim de promover uma troca e partilhar experiências musicais.

No dia 30 de abril, para celebrar o Dia Internacional do Jazz, o projeto presta a sua homenagem com o concerto do prestigiado P.L.I.N.T – Pablo Lapidusas Internacional Trio. O evento abre a segunda temporada deste que é um dos mais concorridos projetos de concertos intimistas da capital.

O Som no Coreto nasceu durante a pandemia. “Foi quando percebi que eu tinha um espaço ideal para estes encontros musicais, que é ao ar livre, em segurança e um coreto naturalmente envolvido por lindas flores e plantas que é o nosso palco”, explica Bernardo Lobo.

E é neste cenário bonito e aconchegante da sua casa, no Restelo, que o cantor recebe inusitados encontros musicais nos finais de tarde. Neste ambiente, além de mostrarem a sua música, os artistas contam um pouco das suas histórias, de forma leve e descontraída. Por lá já passaram Ivan Lins, João Ventura, Roberta Sá, Fred Martins, Rolando Semedo, Diego Figueiredo, Celeste Caramanna, Antônio Villeroy, Camila Masiso, Diogo Guanabara, Marco Oliveira, Marília Schanuel e Diogo Duque.

“É um clima caseiro, em que as crianças também são bem vindas. Tem pula-pula, tem cachorro, e a ideia é que todos fiquem à vontade no quintal”, conclui o anfitrião.

A programação musical do Som no Coreto prossegue no mês de maio. No dia 11, será a vez de receber a música de Pedro Luís (fundador de Pedro Luís e a Parede e do Monobloco, um dos maiores blocos de Carnaval do Brasil), que irá mostrar em formato voz e violão a pluralidade do seu cancioneiro autoral, que passeia por diversas matizes da música popular brasileira e abarca influências latinas, africanas e europeias. No dia 14, o coreto terá a presença de Domenico Lancellotti, um dos fundadores da Orquestra Imperial. O músico multi-instrumentista, cantor, compositor, performer, produtor e artista plástico é referência máxima da MPB contemporânea.

SOM NO CORETO

Morada: Rua Manoel Godinho de Herédia, 2 . Restelo

RESERVAS: somnocoreto@gmail.com

Próximo espetáculo: 30 de abril (sábado) às 17 horas.

P.L.I.N.T – Pablo Lapidusas Internacional Trio

Bilhetes: 20 euros

Programação de maio:

Dia 11, quarta-feira – Pedro Luís

Dia 14, sábado - Domenico Lancellotti

Bilhetes: 25 euros