"Blinding Lights", de The Weeknd, foi a canção mais ouvida pelos utilizadores do Spotify em Portugal em 2020. O tema lidera também o ranking global das músicas mais reproduzidas do ano no serviço de streaming.

"Menina solta", da brasileira Giulia Be, foi o segundo single mais ouvido do ano em Portugal, seguida por "The Box", de Roddy Ricch, e "Louco", do português Piruka.

"Tempo", de Frankieontheguitar, "Somos Iguais", de Plutónio, "Don't Start Now", de Dua Lipa, "Rockstar", de DaBaby e Roddy Ricch, "Roses", de Saint JHN e Imanbek, e "Toosie Slide", de Drake, completam o top 10 do ano do Spotify em Portugal.

Top do Spotify em Portugal

Blinding Lights – The Weeknd

menina sollta – Giulia Be

The Box -Rodd Ricch

Louco – Piruka

Tempo – Frankieontheguitar

Somos Iguais – Plutónio

Don't Start Now – Dua Lipa

Rockstar – DaBaby e Roddy Ricch

Roses – Saint JHN e Imanbek

Toosie Slide – Drake