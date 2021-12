A 6 de novembro, Stereossauro revelou ao vivo no Capitólio, em Lisboa, a expansão do seu universo musical com a apresentação do novo longa duração, "Desghosts & Arrayolos". "Um extraordinário disco duplo que representa uma dualidade de estados de espírito, fiel à própria experiência humana", assinala a editora em comunicado.

O concerto pode agora ser visto online na íntegra e estreia-se no SAPO Mag este domingo, onde estará disponível em exclusivo durante 24 horas (poderá ser visto até às 15h00 desta segunda-feira, 20 de dezembro). "Momentos inolvidáveis, uma mistura perfeita entre música e elementos audiovisuais, que levaram o público numa viagem sensorial", descreve o comunicado.

Foi uma noite decisiva para o produtor, compositor, criador e DJ que cruza a tradição da música portuguesa com eletrónica, hip-hop e pop.

Em palco, apresentaram-se Selma Uamusse, XTinto, Manel Cruz, Aurea, Sara Correia, Blaya, Zuka, Carlão e Marisa Liz, colaboradores do disco.

créditos: ardelume

Houve ainda tempo para recordar temas de "Bairro da Ponte" (2019), como "Flor de Maracujá" e "Barco Negro". Chullage juntou-se também em palco, recuperando "FFFF".

DJ Ride, companheiro de sempre de Stereossauro – quer nos trabalhos a solo, quer na dupla Beatbombers –, acolheu o público na primeira parte. Os artistas foram ainda acompanhados pela banda que tem marcado presença nos mais recentes espetáculos ao vivo de Stereossauro.

A gravação e edição deste vídeo é uma iniciativa promovida pela empresa Let's Get Lost, no âmbito do novo espectáculo de Stereossauro, cofinanciada pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento), enquadrado no COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização).