Jennifer Lopez e Shakira foram as responsáveis pela festa no intervalo da final da Liga Nacional de Futebol Americano. As duas artistas subiram a palco este domingo, dia 2 de fevereiro, e animaram a 54.ª edição do Super Bowl, no Hard Rock Stadium, em Miami, que colocou frente-a-frente os San Francisco 49ers (da Califórnia) e os Kansas City Chiefs (Missouri).

Durante a atuação, Shakira protagonizou um dos momentos mais comentados nas redes sociais. Depois de se ter atirado para cima do público, a artista mostrou a língua para a câmara.

De acordo com o SB Nation, o ato chama-se zaghrouta e é usado por alguns povos árabes na expressão de alegria ou celebração.

Nas redes sociais, o momento soma milhões de visualizações e inspirou vários memes.

Veja as reações: