As memórias do músico Bono, de 52 anos, líder da banda pop U2, intituladas “Surrender” (“Rendição”, em tradução livre) são publicadas no próximo dia 1 de novembro em todo o mundo.

Em Portugal, o livro será publicado pela Objetiva, chancela do grupo editorial Pengouin Randon House. "Em 'Surrender', Bono escreve na primeira pessoa sobre a sua vida e sobre aqueles com quem a partilhou; leva-nos até aos seus dias de juventude em Dublin, ao momento em que perdeu a mãe subitamente, aos 14 anos, à improvável viagem dos U2 antes de se tornarem uma das bandas mais influentes de sempre, aos seus mais de 20 anos de ativismo, dedicados à luta contra a SIDA e a pobreza extrema", refere em comunicado a Penguin Random House.