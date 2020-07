Luta Livre é o novo projeto do músico Luís Varatojo (Peste & Sida, Despe & Sida, Linha da Frente, A Naifa) e "resulta de um olhar interventivo sobre a sociedade e a atualidade", descreve a promotora em comunicado.

Depois de "Política" (com a colaboração de Ricardo Toscano no saxofone e do coro Gospel Collective), "Ninguém Quer Saber" (com Kika Santos), "Iniquidade" (com o saxofonista Edgar Caramelo) e "O Problema é o Sistema" (novamente com Kika Santos), o músico revelou um novo single, "Sushi Era no Japão".

À semelhança das anteriores, a canção junta elementos da pop, do hip-hop e da música eletrónica para um olhar crítico, que em "Sushi Era no Japão" recua até à Lisboa dos anos 1980. O videoclip pode ser visto aqui.