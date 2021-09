Esta sexta-feira, dia 24 de setembro, SYRO revelou o seu novo single "Rio d’Água", que conta com a participação especial de Gisela João. A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música - ouça aqui.

"A parceria inédita junta dois dos maiores intérpretes nacionais da atualidade, unindo na perfeição os universos de ambos os artistas e que resultam numa performance única, intensa, emotiva e carregada de simbolismo", sublinha. Sony Music Portugal em comunicado.

"Rio d’Água" sucede a "Casa", single lançado em janeiro, e ambos os temas farão parte do álbum de estreia de SYRO, com edição marcada para o fim de outubro, trabalho que também incluirá no alinhamento as canções "Perto de Mim" (cerca de 10 milhões de visualizações no YouTube) e "Acordar".

O músico tem já agendados dois concertos de apresentação em nome próprio, no Porto e em Lisboa - no dia 27 de novembro no Hard Club e a 3 de dezembro no Capitólio. Os bilhetes já se encontram à venda.