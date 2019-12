Depois da passagem pela edição de 2019 do NOS Alive, Tash Sultana anunciou esta segunda-feira, dia 16 de dezembro, o seu regresso a Portugal. A artista australiana vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 31 de agosto de 2020.

A jovem artista vai apresentar o seu último álbum, "Flow State", e recordar o EP de estreia, "Notion", de 2016.

"Sozinha no seu quarto, entre loop stations, guitarras e microfones, Tash Sultana trilhou o seu caminho para o sucesso global com vídeos no YouTube gravados com recurso a uma só câmara. Em menos de um ano, a artista estava já a actuar em alguns dos maiores festivais e arenas do mundo", frisa a Sons em Trânsito.

Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis nos locais habituais esta quarta-feira, 18 de dezembro.

31 de agosto - Coliseu de Lisboa

Abertura de portas: 20h30

Início do espectáculo: 21h30

Preço: 32€ - Plateia em pé