"Surpresa. Hoje à meia-noite vou lançar o meu oitavo álbum de estúdio, 'Folklore'", revelou Taylor Swift, sem aviso prévio, nas suas redes sociais. O disco sucede a "Lover", editado em 2019, e vai contar com temas originais e inéditos.

O novo álbum da artista norte-americana conta com a colaboração de Justin Vernon (Bon Iver), Aaron Dessner (The National) e Jack Antonoff.

Nas redes sociais, Taylor Swift explicou que o novo disco resulta da compilação das canções que criou durante a quarentena, centrando-se nas suas "vontades, sonhos, medos e reflexões". No texto, a artista revela ainda que, no passado, "teria guardado estes temas para lançar no momento 'perfeito'". "Os tempos que estamos a viver, lembram-me que nada é garantido na vida. o meu instinto diz-me que, se fazes algo que adoras, deves libertar esse algo para o mundo", frisou.