A norte-americana marcou presença na gala e agradeceu o galardão com um discurso de 13 minutos. "Nós artistas, ou escritores de canções, só esperamos ter um bom ano. E, nos dias que correm, uma canção que se torne viral no TikTok", brincou Taylor Swift.

"Há 20 anos compus a minha primeira canção e sonhava um dia poder saltitar entre os diversos mundos musicais e mudar a produção dos meus álbuns. Fala-se muito sobre géneros musicais, mas esquecem-se a minha parte favorita: a letra", frisou a artista durante a cerimónia.

Na gala, Taylor Swift também se apresentou uma versão acústica de “All Too Well". "Quando a escrevemos esta, nunca imaginei que iria ressurgir 10 anos depois ou que estaria prestes a tocá-la para vocês esta noite. Mas uma canção pode desafiar a lógica ou o tempo. Uma boa música transporta-nos para os sentimentos mais verdadeiros e traduz esses sentimentos para nós. Uma boa canção fica connosco mesmo quando as pessoas ou sentimentos não ficam”, frisou.

O novo álbum de Taylor Swift, “Midnights”, chega a 21 de outubro.