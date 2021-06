O espetáculo, que vai ter entrada livre, mas sujeita a reserva, vai decorrer no Largo da Junta de Freguesia de Torres do Mondego, no sábado, na Escola Básica da Adémia, a 2 de julho, na Associação Desportiva e Cultural de Vila Verde, no dia 10, e no campo de jogos do Centro Norton de Matos, no dia 16, anunciou a companhia de teatro de Coimbra.

"O acesso ao nosso trabalho não é igual no sítio onde estamos, no centro da cidade, e fora dele. Então, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé", contou à agência Lusa a diretora d'O Teatrão, Isabel Craveiro.

O tipo de freguesias escolhidas também mostra a diversidade do concelho, notou.

"Coimbra é um concelho muito desigual, que tem sítios completamente rurais, outros que são só dormitórios e para nós também é muito importante que as pessoas percebam que fazemos teatro para todas as pessoas e uma companhia deve querer isso", frisou.

Para além da necessidade de aproximar as pessoas ao trabalho da companhia, a circulação de "A Grande Emissão do Mundo Português" dá resposta também à vontade d'O Teatrão de fazer o espetáculo "ao ar livre".

"Andava a sonhar com noites de verão para fazer esta experiência", disse Isabel Craveiro.

Segundo a diretora, a companhia pretende no futuro levar outros espetáculos em carteira a freguesias do concelho.

Em "A Grande Emissão do Mundo Português", o Teatrão aborda o papel da Emissora Nacional na criação de um certo país ficcionado pelo Estado Novo, num espetáculo onde se acompanham 21 anos do regime liderado por Salazar, entre os anos 1940 e 1960, à boleia de um programa de rádio.

Com duas décadas condensadas em hora e meia, o público assiste a um alinhamento, produzido por um grupo de cinco trabalhadores da Emissora Nacional, que vai da música ao noticiário, passando pela publicidade.