Esta vai ser “a primeira transmissão paga no Facebook realizada em Portugal, através da nova funcionalidade da rede social - ‘Eventos Online Pagos’”, anunciou o Teatro, em comunicado.

A peça, protagonizada por Bruno Nogueira, estreou-se há dois anos, na Sala Garrett do D. Maria II. Centra-se em Gorge Mastromas, “cuja vida vai sendo escrutinada em palco, numa reflexão sobre a banalidade do mal”. O elenco conta ainda com António Fonseca, Beatriz Maia, Inês Rosado, José Neves, Luís Araújo e Rita Cabaço.

No final da transmissão, realizar-se-á uma conversa com o elenco e com o encenador do espetáculo, moderada por Mariana Oliveira.

"As entidades culturais devem manter uma presença digital reforçada, criativa, e capacidade de inovação”, de forma a combater os períodos de encerramento ao público, ao longo da pandemia, lê-se no comunicado do Nacional D. Maria II. Segundo o seu diretor artístico, Tiago Rodrigues, a transmissão 'online' permite “manter uma proximidade com todos os espectadores” e cumprir a “missão de serviço público”.

Os bilhetes podem ser adquiridos através da página do evento, no Facebook, e têm o custo de 3,49 euros.