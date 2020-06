"Cuidar com Palavras" vai levar poesia ao hospital universitário de Lisboa Norte, numa sessão dirigida a profissionais de saúde, com o psiquiatra e também escritor Daniel Sampaio e a cientista Maria Manuel Mota, que vão falar da atualidade, da noção de cuidar e da importância da associação de dois universos como os da ciência e das artes.

De acordo com o teatro nacional, os atores António Fonseca, Beatriz Maia, Cirila Bossuet, Isabel Abreu, Ivo Canelas, João Grosso, José Pedro Gomes, Marco Mendonça, Maria João Luís e Sara Barros Leitão são alguns dos que irão dizer poetas como Ana Luísa Amaral, Jorge Sousa Braga ou Manuel Resende, numa homenagem aos profissionais de saúde.

"D. Maria II sai à rua", a nova iniciativa do Nacional do Rossio, em Lisboa, inclui também espetáculos "fora de portas", já anunciados, na Academia Almadense, no âmbito do 37.º Festival de Almada, e no Palácio Nacional da Ajuda, integrado no Festival ao Largo, onde serão representadas, respetivamente, as peças "By Heart" e "Sopro", de Tiago Rodrigues, diretor artístico do teatro.