Depois de o projeto ter estado no Norte no primeiro trimestre, a “Odisseia Nacional” (criada face ao encerramento de portas do teatro para obras de requalificação) segue para a região Centro, com programação em 32 concelhos, afirmou hoje o Teatro Nacional D. Maria II, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O programa no Centro arranca esta semana com apresentações na Figueira da Foz e em Pombal.

Na Figueira da Foz, no sábado, é apresentado o espetáculo “O Misantropo”, de Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares, assim como um projeto cívico e artístico da companhia UMCOLETIVO, que também se apresenta naquela cidade do distrito de Coimbra no domingo.

Já Pombal recebe na sexta-feira o espetáculo “Outra Língua”, que conta com interpretação em língua gestual portuguesa, audiodescrição e legendagem para pessoas surdas integradas no projeto.

Aquele concelho do norte do distrito de Leiria vai receber também laboratórios teatrais dirigidos por Keli Freitas e Raquel André, destinados a alunos do ensino secundário e público em geral, e a apresentação pública de “Estórias com memória”, um projeto com direção artística de Raul Constante Pereira.

A região será palco da estreia nacional de “Silence, silence, silence, please”, do encenador ucraniano Pavlo Yurov, de “As Três Irmãs”, de Tita Maravilha, “Os Idiotas”, da companhia Terceira Pessoa, um espetáculo com texto original de Djaimilia Pereira de Almeida e encenação de Zia Soares, e “As Castro”, de Raquel Castro, entre outros.

Ao longo de três meses, haverá apresentação de espetáculos, vários em estreia nacional, projetos de participação que envolvem as comunidades locais, atividades para o público escolar, formações, uma exposição e um “grande evento de pensamento”, salientou o Teatro Nacional D. Maria II.

Também neste trimestre, serão desenvolvidos espetáculos por grupos de teatro escolar e juvenil com textos originais de André Tecedeiro, Djaimilia Pereira de Almeida e Ondjaki, no âmbito do projeto PANOS – palcos novos palavras novas.

A programação completa da Odisseia Nacional pode ser consultada em www.tndm.pt.