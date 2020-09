“Los Protagonistas”, do grupo El Conde Torrefiel, um “espetáculo-instalação”, é a primeira coprodução internacional do Lu.Ca e “vai desconstruir a própria sala para uma série de apresentações que convidam o público a entrar no cenário e transformar-se nas personagens principais desta história”.

Aquela que é a primeira criação para a infância dos catalães El Conde Torrefiel terá apresentações hoje e no domingo, às 11:00 e às 15:00, e “a entrada no espetáculo é feita em grupos de, no máximo, seis pessoas coabitantes, a cada 15 minutos”.

O Lu.Ca, um teatro municipal pensado para os mais novos, esteve nos últimos meses com propostas culturais apenas online, por causa da COVID-19, reabrindo agora portas fisicamente, com uma programação estruturada até dezembro.

Em outubro, o Lu.Ca estreia o espetáculo de movimento e voz “Sons Mentirosos”, de Sofia Dias e Vítor Roriz.

Em outubro e novembro, destaque para um ciclo para pensar o que é o poder. “Quem é que o tem e porque é que tê-lo é ter uma responsabilidade maior? O poder obriga, manda, influencia ou guia?”, pergunta o teatro.

Neste ciclo estreará, por exemplo, “A quinta dos animais”, de Tonan Quito, a partir da novela de George Orwell, e haverá ainda uma oficina de leituras encenadas, curtas-metragens e a exposição coletiva “A vinte passos da utopia”, com a participação, entre outros, de Carolina Celas, Júlio Dolbeth e Joana Estrela.

Em novembro, Diogo Alvim e Inês Botelho estreiam o espetáculo de música e dança “Ladrão de Barulhos”, com a participação de Marta Cerqueira, e, em dezembro, o ilustrador João Fazenda ocupa o Lu.Ca com o espetáculo “Que grande estrondo” e com uma exposição no entrepiso do teatro.

O Lu.Ca fará ainda sessões de curtas-metragens em parceria com o Festival Play.

O teatro também lançará a terceira edição do projeto artístico e pedagógico Labor, de parceria entre escolas do ensino secundário e artistas, a lançar em outubro e com uma apresentação pública final em junho de 2021.