A partir do “universo inquieto” de José Saramago, nomeadamente do livro “O Homem Duplicado”, surgiu a ideia de que era possível duplicar o músico, ator e narrador Carlos Marques, encontrando a sua “possível cópia” no músico e comediante Pedro Luzindo, indica a apresentação do espetáculo. O encontro “reflete a importância do eu, do outro e do amor em tempos individualistas em que perdemos a noção do que realmente é importante”, acrescenta a companhia.

A peça tem criação e composição musical de Carlos Marques, que também interpreta, com Pedro Luzindo, desenho de luz de Rui Simão, figurinos e cenografia de Chissangue Afonso e 'voz off' de Diogo Andrade.

As récitas realizam-se de quarta-feira a sábado, às 21h00, e, ao domingo, às 16h00.