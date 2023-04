“Queremos preservar as parcerias com as instituições e artistas de forma a conseguirmos ter uma programação o mais abrangente possível, com as mais variadas correntes artísticas”, afirmou o diretor de produção do Teatro Micaelense, Filipe Branco, durante a apresentação da programação de maio a julho, que decorreu hoje em Ponta Delgada.

A nova temporada da programação arranca a 06 de maio, com a vinda do maestro Jan Zarzyck pela primeira vez aos Açores para dirigir a Sinfonietta de Ponta Delgada.

A 11 de maio, o teatro vai exibir o filme “Teresa de Cristo – A Freira do Senhor Santo Cristo dos Milagres” (produção da Cão de Fila e realização de Armando Moreira), que explora o percurso da imagem do Senhor Santo Cristo, presente no Convento da Esperança, em Ponta Delgada.

A 12 de maio, o humorista Luís Franco Bastos vai apresentar “Diogo”, enquanto no dia 26 daquele mês Ana Cosme vai levar o espetáculo de dança “O Grito” ao Teatro Micaelense.

A artista brasileira Adriana Calcanhotto vai subir ao palco da casa de espetáculos a 29 de maio com “Errante”, acompanhada por Domenico Lancellotti (bateria), Pedro Sá (guitarras), Guto Wirtti (contrabaixo), Jorge Continentino (saxofone, flauta e teclados), Diogo Gomes (trompete) e Marlon Sete (trombone).

O cantor açoriano Aníbal Raposo vai protagonizar o concerto “Luz do Tempo” a 17 de junho, sendo que, a 24 daquele mês, o estúdio de dança Ana Cymbron vai realizar o espetáculo “As Quatro Estações”.

O dançarino de flamenco Eduardo Guerrero vai subir ao palco do Teatro Micaelense a 7 de julho com “Faro”.

A 14 julho, será levada a cena a peça “Casa Portuguesa”, de Pedro Penim, que conta com Carla Maciel, João Lagarto, Sandro Feliciano e Fado Bicha, apresentada no âmbito da “Odisseia Nacional” do Teatro Nacional D. Maria II.

Na programação constam ainda várias iniciativas do serviço educativo, como visitas ao Teatro Micaelense e sessões de expressão corporal e plástica.