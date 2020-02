Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos serão os seis atores que, a partir de março, vão fazer parte do elenco “quase” residente deste teatro nacional que junta três estruturas no Porto: o TNSJ, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São Bento da Vitória.

“O TNSJ nunca teve uma companhia residente porque é financeiramente difícil e potencialmente imobilista do ponto de vista artístico. Terá agora uma ‘quase’ residente. São atores contratados, atores da casa, que vão habitar e animar a casa”, descreveu o presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado.

Esta ideia, que tinha sido já anunciada em março do ano passado, aquando da comemoração do 99.º aniversário do TNSJ, tem como objetivo “conferir estabilidade aos artistas, criar um raciocínio mais consistente”, bem como “rentabilizar atores”, uma vez que este elenco “quase” residente será protagonista de espetáculos, mas também será utilizado em oficinas, leituras ou no acolhimento de escolas, entre outras atividades.

“A ideia é que os atores atuem, participem, habitem a casa dentro e fora dela, para além das peças”, apontou o diretor artístico do TNSJ, Nuno Cardoso, que esta manhã apresentou a programação comemorativa do centenário desta instituição, um programa para março, abril, maio, junho e julho deste ano.