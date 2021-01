O Lu.Ca, teatro municipal pensado para os mais novos, teve de encerrar a 15 de janeiro, tal como todos os equipamentos culturais em Portugal continental, no âmbito das medidas decretadas pelo Governo, para conter a pandemia da COVID-19.

Apesar de estar encerrado, a programação daquele teatro foi adaptada para decorrer online e em fevereiro arranca, no dia 03, com os "Poemas para Estes Dias", poemas-vídeo ilustrados que o Lu.Ca começou a divulgar no final de dezembro do ano passado, “ano que ninguém esquecerá”. Haverá também "Poemas para Estas Dias" no dia 7, e a iniciativa, de acordo com informação disponível no site oficial, irá continuar “enquanto fizer sentido”.

Para os dias 5 e 6, está agendado o espetáculo “Niet Heben (Carta Rejeitada)”, de Crista Alfaiate, “que parte de cartas escritas por outros, noutros tempos, para repensar temas tão atuais como o feminismo ou a guerra, e regressa ao palco físico do Lu.Ca em 2023”.

Estreado em março de 2019 no Lu.Ca, “Niet Heben (Carta Rejeitada)” foi descrito pela atriz Crista Alfaiate, na altura, em declarações à Lusa, como uma “carta-espetáculo” dirigida a adolescentes, que parte de várias cartas literárias e de uma trama em torno de um crime e da vida de uma cantora de ópera há 300 anos.

Ao lado de uma linguagem contemporânea, para se aproximar dos jovens que poderão ficar mais distanciados pelo conteúdo de época e pelo uso do correio, hoje em dia menos comum, estão documentos como partes das “Novas Cartas Portuguesas” e missivas de Franz Kafka e Oscar Wilde, além da “Carta do Achamento do Brasil”, de Pero Vaz de Caminha, que permitiu uma reflexão sobre como o colonialismo é ensinado nas escolas.

Num tempo em que os jovens têm “uma data de mundos a explodir e certezas que se vão firmando”, a carta pode ser um sítio “onde se pode largar tudo, expressar-se”, em que a missiva em si se transforma “num pretexto, há um género literário mas pode conter qualquer coisa, um poema, um texto curto ou longo, mais descritivo ou impressivo”.

O Carnaval só é comemorado no dia 15, mas como toda a gente “precisa de animar”, o Lu.Ca decidiu antecipar a playlist criada pelo DJ Tiago Miranda, “para brincar ao Carnaval”, para o dia 9 de fevereiro.

O mês segue com a Leitura Encenada do livro “A Cruzada das Crianças”, de Afonso Cruz, por Raquel de Oliveira e Vicente Wallenstein. A estreia está marcada para as 18h30 de dia 11, e o vídeo fica disponível até às 22h30 de dia 14.

As sessões de cinema, no âmbito do Festival Play, estão marcadas para os dias 15 e 16.

O mês encerra com "Dicionário", um projeto do coletivo Silly Season, entre os dias 21 e 28.

De acordo com o Lu.Ca, "Dicionário" “é um jogo coletivo proposto às crianças, mas também um desafio aos adultos que as acompanham”.

Em quatro episódios, os Silly Season “oferecem uma viagem ao universo das palavras, de certas palavras – grandes ou pequenas, fáceis ou difíceis – que se encontram num dicionário”.

Além disso, no site do Lu.Ca estão ainda disponíveis sugestões de “Livros Espetaculares (mesmo!)” e uma visita virtual ao teatro, que ainda não tem data de reabertura prevista.

O Lu.Ca está online em www.lucateatroluisdecamoes.pt.