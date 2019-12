No programa "Café da Manhã", Nilton prega semanalmente várias partidas a pedidos dos ouvintes. Esta semana, a "vítima" do humorista foi uma colega da rádio.

Ana Colaço, animadora da RFM e responsável por contactar os vencedores do concurso "Que barulho é este, na RFM?" foi apanhada pela equipa do programa das manhãs. A locutora ligou para o suposto vencedor do concerto, mas do outro lado estava Nilton.

"Desta vez a 'apanhada' pelo Nilton foi aAna Colaço, que para além de animadora é quem contacta os vencedores do 'Que barulho é este, na RFM?'. Depois de ter desmascarado o Nilton à primeira tentativa, acabou por ser apanhada num segundo telefonema", explica a RFM.

Ouça a chamada: