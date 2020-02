Tal como aconteceu em 2019, a revista Forbes divulgou a lista das 20 personalidades das redes sociais mais influentes de Portugal. Paulo Borges, conhecido por Wuant, é o youtuber português que lidera a lista, seguindo seguido por Diogo Silva (Windoh) e Ângela Costa (Angie Costa), que atualmente faz parte do programa "Dança com As Estrelas", da TVI.

Segundo a Meios e Publicidade, o ranking da revista tem em conta o número de subscritores no Youtube, as visualizações e as interações (comentários, gostos e partilhas). A análise da Forbes teve ainda em conta os conteúdos patrocinados, as participações em eventos e o lançamento de livros, revistas, canções ou podcasts.

No ranking da Forbes, Wuant soma 30,5 de nível de influência. Em segundo lugar, Windoh conquistou 23,5.

Conheça top 10:

1.º Paulo Borges (Wuant)