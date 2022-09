A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) abre hoje a temporada 2022/23 com um concerto no Centro Cultural de Belém, na capital, sob a direção do seu maestro titular, Pedro Neves, sendo solista a violinista Alina Pogostkina.

O programa do concerto, às 17h00, inclui a 1.ª Sinfonia de Beethoven e, também deste compositor alemão, o 1.º andamento da Sinfonia n.º 10, segundo a partitura de Barry Cooper, para além do Concerto para Violino, de Brahms. Alina Pogostkina, de 38 anos, nasceu em Leninegrado, atual São Petersburgo, na Rússia, mas naturalizou-se alemã. Filha de dois violinistas profissionais, começou a tocar violino aos 4 anos e aos 5 já se apresentava em público. Aos 8 anos mudou-se com os pais para Heildberg, na Alemanha. A OML, nesta temporada, celebra os 30 anos da sua fundação e o centenário do nascimento de José Saramago e tem previstas atuações na Polónia. A nova temporada encontra-se alinhada em cinco eixos: Bach/Schubert, "Ecos do Mundo", "Páginas Sinfónicas", "Causas em Família" e "Música de Câmara". Os palcos passam a ser sobretudo a Aula Magna da Universidade de Lisboa, a Academia das Ciências de Lisboa, o antigo Picadeiro Real, em Belém, e o Centro Cultural de Belém (CCB), em vez do Teatro Thalia e do Museu Nacional de Arte Antiga. Entre os músicos previstos tocar com a orquestra cite-se os pianistas António Rosado, Bruno Belthoise, Mário Laginha e Pedro Burmester, os maestros Adrian Leaper, Sebastian Perlowski e Frédèric Chaslin, a soprano Raquel Camarinha e o violoncelista Jiang Hong, entre outros. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram