Todos os dias, ao final da noite, Bruno Nogueira faz um direto na sua conta no Instagram. As emissões de "Como é que o bicho mexe?" têm sido acompanhadas por milhares de pessoas - em média, mais de 60 mil pessoas seguem o direto na conta de Instagram no humorista.

Esta sexta-feira, dia 1 de maio, o humorista convidou Rita Blanco para o direto na rede social. A conversa foi acompanhada por mais de 65 mil pessoas e tornou-se rapidamente no tema mais comentado no Twitter, com o nome da atriz a liderar o ranking do Portugal trends.

Na conversa, Rita Blanco falou sobre como está a viver a quarentena e recordou um jantar em casa do humorista. "Só não quero ser como naquele jantar dos teus anos, em tua casa. Nunca mais quero fazer aquilo e estou a tentar (...) Aquilo para mim era normal, mas viste a cara das pessoas à volta? As pessoas estavam horrorizadas", brincou.

Durante a conversa, através dos comentários, Nuno Lopes confessou que, na adolescência, teve uma paixoneta por Rita Blanco. A atriz desafiou o ator a participar no direto, para responder e lançou uma pergunta: se ele ainda "era capaz". Nuno Lopes disse que não porque já conhece Rita Blanco e a sua filha, e devolveu a pergunta à atriz nos mesmo termos. Rita Blanco disse que não se envolveria com o ator aos 14 anos porque "não era pedófila".

O fadista Ricardo Ribeiro, Nuno Markl e João Manzarra também participaram na emissão desta sexta-feira.

Leia algumas das reações no Twitter: