A estreia da companhia de teatro Mascarenhas-Martins na edição discográfica decorre em março, com a edição do álbum de originais “Terrível Estado”, com letras de Miguel Branco e música de André Reis e Levi Martins, informou o grupo.

O disco foi preparado durante o primeiro confinamento, em 2020, e foi gravado por André Eusébio entre o passado mês de novembro e este mês de fevereiro, com produção de Levi Martins. Além dos elementos da companhia Mascarenhas-Martins, "Terrível Estado" contou com a participação de Afonso Pacheco (voz), Diogo Sousa (bateria), Sérgio Crestana (baixo) e João Ferreira Gomes (teclados). O single homónimo está disponível desde segunda-feira, nas diversas plataformas digitais. O álbum ficará disponível a 12 de março. Enquanto durar o confinamento em curso, será possível assistir ao concerto de antevisão do álbum, que foi gravado e transmitido ao vivo a 9 de janeiro, na página Facebook da companhia Mascarenhas-Martins. O espetáculo estará disponível aos sábados, às 21h30, no endereço facebook.com/mascarenhasmartins.