OUÇA A CONVERSA COM THALITA REBOUÇAS

Thalita Rebouças nasceu no Rio de Janeiro e é jornalista de formação, mas abandonou as redações para lutar pelo sonho de ser escritora, que tinha desde criança. Aos 25 anos, editou o primeiro livro ("Traição Entre Amigas") e atualmente é uma das escritoras mais populares do Brasil. A autora tem conquistado jovens leitores e as suas histórias também chamaram a atenção da Netflix.

"Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática" é o mais recente livro da escritora a chegar ao serviço de streaming. Em conversa com o SAPO Mag, Thalita Rebouças sublinha que o filme ("Confissões de uma garota excluída") já chegou ao top diário em mais de 40 países de todo o mundo.

Na Netflix, em Portugal, poderá ainda ver "Pai Em Dobro", filme com guião de Thalita Rebouças editado em 2020. A obra "Tudo Por um PopStar" também inspirou uma produção que, para já, não está disponível em Portugal.

Ao longo de dezasseis anos de carreira, a autora de "Que Cena, Mãe!", que "adora brigadeiro de colher, samba e adrenalina", publicou 20 títulos, viu as suas obras traduzidas em mais de 20 países e já vendeu dois milhões de exemplares.

Em Portugal, Thalita Rebouças é publicada pela Editorial Presença.