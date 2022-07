As “Festas da Vila” de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, realizam-se de 11 a 14 de agosto, após uma interrupção devido à pandemia.

Segundo a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, o evento promete “atrair gente de toda a região ao centro da vila Figueirense, trazendo de novo animação para todos os gostos e idades, depois de um interregno de dois anos”.

As “Festas da Vila” vão decorrer no Largo Serpa Pinto e contemplam concertos, mostra de atividades económicas e de produtos endógenos, tasquinhas e artesanato.

No plano musical, o cantor brasileiro Maninho vai inaugurar as festividades, no dia 11 de agosto (21h30), seguido da banda 100 Ensaios.

No dia 12, o palco recebe Fernando Daniel (21h30), seguido do projeto Tryangle Project DJs.

No dia 13, o cartaz inclui um dos dias “mais emblemáticos”, relacionado com o “Dia dos Idades”, onde “pessoas do mesmo ano de nascimento se juntam em convívio”, de acordo com a autarquia.

A iniciativa começa pelas 16h00, com a concentração dos grupos junto à Câmara Municipal, seguida de uma “Idades Parade Color Party”, um desfile com animação num camião palco que conduzirá os grupos por algumas das artérias da vila “com muita música, cor e surpresas”.

A noite de sábado terá animação com a banda Forever 80’s, DJ Overule e DJS Morfal.

No último dia das festas de Figueira de Castelo Rodrigo, 14 de agosto, a noite começa com a atuação do grupo musical Bigamia (21h30), que irá abrir o concerto da banda The Gift, seguindo-se um espetáculo de Fernando Alvim.

O presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso, considerou que as festividades anuais “dizem muito aos Figueirenses e aos emigrantes filhos da terra que regressam e se reúnem com familiares e amigos nas festas da vila”.

Segundo o autarca, o programa da edição deste ano “foi pensado ao pormenor, para poder ser o mais abrangente possível, chegando a todas as gerações e captando visitantes de toda a região, querendo ser mais uma alavanca na economia local”.

O município de Figueira de Castelo Rodrigo situa-se no distrito da Guarda, junto da fronteira com Espanha.