De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, The Jesus and Mary Chain, Tricky e The Waterboys juntam-se ao cartaz que já contava com Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha.

A organização anunciou ainda mais 11 artistas e bandas portugueses para reforçar o cartaz do festival, que decorre entre 26 e 28 de maio: RIOT, Capicua, Domingues, T-Rex, Cassete Pirata, Throes + The Shine, GNR, David Fonseca, Keep Razors Sharp, Moullinex & Xinobi e DJ Vibe.

O North Music Festival esteve inicialmente agendado para maio do ano passado, mas foi adiado para setembro e mais tarde para maio deste ano, sempre devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19.