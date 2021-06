"Inside In/Inside" deu a conhecer os The Kooks ao mundo e a banda quer celebrar os 15 anos do lançamento do primeiro álbum com os fãs. Esta segunda-feira, o grupo britânico anunciou uma nova digressão, com passagem por Portugal.

Os The Kooks atuam no Campo Pequeno, em Lisboa, a 26 de março de 2022, confirmou a Everything Is New. A primeira parte do concerto estará a cargo dos The Snuts.

"Estamos muito animados por finalmente anunciar uma tour para 2022 e comemorar os 15 anos do nosso álbum de estreia", sublinha Luke Pritchard. A banda promete ainda "tocar todas as músicas do álbum" bem como "algumas das favoritas dos público".

"Estamos muito entusiasmados por voltar a tocar e mal podemos esperar por esta viagem nostálgica", frisam.

Editado em 2006, o álbum de estreia dos The Kooks, "Inside In/Inside", contou com os singles "Eddie's Gun", "Sofa Song", "You Don't Love Me", "Naïve", "She Moves in Her Own Way" e "Ooh La".

Os bilhetes para o concerto no Campo Pequeno estão disponíveis para comprar a partir de sexta-feira, dia 18 de junho.