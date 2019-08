O certame, que decorrerá em vários palcos do concelho, em 5.ª edição, marca a abertura da temporada teatral da Companhia Teatromosca, e da programação do AMAS - Auditório Municipal António Silva, em Sintra.

Concebido e organizado pelo Teatromosca, o Muscarium apresenta, no seu programa de dez dias, seis peças de teatro, quatro concertos, quatro espetáculos de dança, vários workshops, e uma atuação dedicada ao público mais pequeno.

Entre os destaques deste ano, estão os concertos de The Legendary Tigerman e Riding Pânico, bem como do projeto de Filipe Miranda, The Partisan Seed, num "local secreto" em Sintra.

Também está prevista a atuação da companhia belga Untamed, com o espetáculo de dança "Portraits", da Companhia de Teatro João Garcia Miguel com a sua produção “Passos em volta”, adaptação de textos de Herberto Helder, e, na música, a banda First Breath After Coma, que apresentará o seu novo álbum “Nu”, num dos locais de estreia desta edição, a Quinta Nova da Assunção, em Belas.