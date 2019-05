O grupo punk rock, que teve sucesso sobretudo nos anos 1990, juntar-se-á a um cartaz que conta, entre outros, com The Sisters of Mercy, Gang of Four, Killing Joke, Manic Street Preachers e os portugueses Linda Martini.

Formados em 1984, os The Offspring editaram o primeiro álbum, homónimo, há trinta anos. Entre os temas mais conhecidos do grupo estão "Pretty Fly (for a White Guy)", "Self Esteem" e "The Kids Aren’t Alright".

O festival de Vilar de Mouros decorrerá de 22 a 24 de agosto.