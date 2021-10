"Hall of Fame", "The Man Who Can’t Be Moved”, "For The First Time” e “Superstar” são alguns dos maiores sucessos da bamda.

Os irlandeses The Script vão dar um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 19 de março de 2022, anunciou hoje a promotora Everything is New. A banda, que esteve confirmada para o North Music Festival, que não chegou a acontecer, apresenta-se em Lisboa no âmbito da digressão "Greatest Hits". Os bilhetes vão ser postos à venda na terça-feira, às 10h00, com valores entre os 24 e os 38 euros.