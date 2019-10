Ainda sem título em português, e com a tradução ainda em processo - disse fonte da editora à Lusa -, "The Testaments" é a sequela do livro "A história de uma serva" e foi publicado no mercado internacional em setembro, sendo um dos livros mais vendidos do ano no mercado de língua inglesa.

O livro tem sido descrito na imprensa anglófona como o evento literário da temporada, tendo tido uma tiragem inicial de meio milhão de exemplares, segundo contas da Publishers’ Weekly.

Com a narrativa a decorrer 15 anos depois dos eventos descritos na primeira história, "The Testaments" acompanha três personagens de "A história de uma serva", através de testemunhos sobre "as experiências vividas na República de Gilead", lê-se na nota de imprensa da editora.