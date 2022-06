A banda escocesa The Waterboys toca em Portugal em março do próximo ano, estando agendados três espetáculos, no Coliseu de Lisboa, dia 8, no Coliseu Ageas, no Porto, dia 10 e, no dia seguinte, no Casino Estoril.

A banda The Waterboys surgiu por iniciativa do músico Mike Scott, em 1983, um projeto musical que misturava as raízes musicais celtas com gospel e música country. Um dos seus grandes sucessos foi o tema "The whole of the moon", em 1985. Dez anos depois da sua fundação a banda foi dissolvida, para voltar aos estúdios e palcos em 2000, sempre sob a liderança de Scott (voz, guitarra e piano). Atualmente, além de Scott, a banda é formada pelos músicos Steve Wickman (violino elétrico e bandolim), Ralph Salmins (bateria), 'Brother' Paul Brown (teclados e voz), Aongus Ralston (baixo) e Zeene Syummers (voz).