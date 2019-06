A banda britânica The Waterboys, que se destacou na década de 1980 com temas como “The Whole of The Moon” e “Fisherman's Blues”, irá atuar a 27 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, foi hoje anunciado.

Fundado pelo cantor e compositor escocês Mike Scott, o grupo lançou, a 24 de maio, o seu mais recente álbum, “Where The Action Is”, que inclui canções como "Ladbroke Grove Symphony" e "Right Side of Heartbreak".

The Waterboys atuaram pela última vez em Portugal na Expofacic, em Cantanhede, em 31 de julho do ano passado.