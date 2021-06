De acordo com o agenciamento do artista, em comunicado, “‘All Cosmologies’ vai ser apresentado ao vivo numa data única: dia 19 de junho. Antes do concerto, às 18h00, a sala 2 da Casa da Música transforma-se numa sala de cinema”.

“O público será presenteado com a estreia de uma curta-metragem realizada por Vasco Mendes, a partir do alinhamento das canções do disco, com a participação da atriz Carolina Amaral e do próprio The Weatherman, e com o apoio da GDA [Gestão dos Direitos dos Artistas]”, lê-se no comunicado.

No concerto, durante o qual “All Cosmologies” será tocado “na íntegra” e em que “haverá ainda lugar para revisitar algumas canções dos álbuns anteriores”, The Weatherman terá Emmy Curl (Catarina Miranda) como convidada especial.

Em entrevista à Lusa, em fevereiro, Alexandre Monteiro definia “All Cosmologies” como um álbum que é “uma espécie de ópera pop, porque de certa forma é um disco cujo alinhamento das canções conta uma história”.

Nesta história, Valentina, título de um dos temas do álbum, é a personagem principal. A narrativa “passa-se no futuro, em 2048”, e centra-se na forma como “as gerações futuras vão olhar para o tempo atual, isto de uma forma muito metafórica”.