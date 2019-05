“Tim Bernardes anuncia uma digressão a solo em Portugal para apresentar o seu aclamado álbum em nome próprio: “Recomeçar”. Lisboa, Porto, Santarém, Aveiro, e Braga recebem os espetáculos entre 19 e 25 de Setembro”, refere a promotora, num comunicado hoje divulgado.

O músico, que já atuou várias vezes em Portugal, tanto a solo como com a banda O Terno, atua a 19 de setembro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 20, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, a 22 no Teatro Aveirense, em Aveiro, a 23, na Casa da Música, no Porto, e, a 25, no Theatro Circo, em Braga.

Tim Bernardes, músico, compositor e produtor, estreou-se a solo em 2017 com “Recomeçar”. Com os O Terno já editou três álbuns. O mais recente, “<atrás além="">” data deste ano.