De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado divulgado na quinta-feira, Tim Bernardes apresenta-se ao vivo na Casa da Cultura de Ílhavo a 14 de outubro, no Teatro Municipal de Ourém no dia 15, no Theatro Circo, em Braga, no dia 21 e no CAE da Figueira da Foz no dia 22.

A digressão do músico inclui ainda espetáculos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto, nos dias 23 e 24 de outubro, respetivamente.

Tim Bernardes, vocalista da banda O Terno, editou recentemente o segundo álbum a solo, “Mil coisas invisíveis”, “disco que o artista equipara a um livro”. “Com muito texto e músicas extensas, o álbum soa a ensaios, evidenciando o artista como um excelente pensador”, lê-se no comunicado.