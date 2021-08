Dee, cantora e compositora inglesa que atualmente vive em Berlim, cria as suas canções a partir do quarto com o amigo produtor Leo Elser. Na passada sexta-feira, a artista editou o seu novo single, "Time Bank".

Segundo o ste Teco Apple, a jovem escreveu a nova canção depois de descobrir um site que, alegadamente, revela a data da morte. "Encontrei um site / que me diz quanto tempo / até os dias que tenho para viver / com essas informações, o que faço a seguir?", canta Dee.

"Imaginem que havia um banco para o qual pudesses visitar ou ligar para saber o teu saldo, mas que a moeda não era o euro ou dólar, mas dias e minutos que tens neste planeta. Encontrei um site que informa aproximadamente quanto tempo ainda tens de vida", explicou a cantora.

"Até hoje, tenho aproximadamente 21 714 dias", rematou.

Ouça aqui a canção.