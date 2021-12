Meghan Trainor partilhou na passada quarta-feira, dia 15 de dezembro, o videoclip de "Title", canção que dá nome ao álbum de estreia da artista norte-americana. No ano de lançamento, em 2015, o single passou praticamente despercebido, mas agora está no centro das atenções no TikTok.

A canção da artista é uma das mais utilizadas nos vídeos da rede social. Aproveitando a popularidade, Meghan Trainor decidiu destacar o lançamento do vídeo "Title" no TikTok.

Nas redes sociais, a cantora agradeceu o apoio de todos os fãs.

Veja o vídeo: