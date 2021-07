Zendaya e Tom Holland protagonizam "Homem-Aranha: Sem Volta A Casa", que se estreia nas salas de cinema a 16 de setembro. Este fim de semana, os atores dominaram as conversas nas redes sociais, mas devido à relação que parecem ter fora do grande ecrã.

Nas redes sociais, foram publicadas várias fotografias de um encontro entre Zendaya e Tom Holland. De acordo com o Page Six, os jovens passearam pelo no bairro Silver Lake, local onde vive a mãe da atriz.

As fotografias do casal somam milhões de partilhas e inspiraram memes hilariantes.

Veja os memes e reações dos fãs: