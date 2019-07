O visual é um caso à parte: inicialmente simples, vai-se tornando complexo à medida que o espetáculo avança. Aqui a “maquinaria” com cortes abruptos da música presta-se como uma luva para uma bateria de efeitos visuais baseado em luzes e imagens em movimento a fundo rigorosamente sincronizados.

Às imagens concretas, normalmente ligadas ao corpo humano, a partes dele, ao sangue, onde surgem excertos de “stop motion” criados pelo guitarrista Adam Jones para vídeos poderosos e notórios como os de “Sober” e “Confusion Is Sex”, do início da carreira, sucedem-se largos instantes de abstrações – cuja conjunção de som e visual traz momentos verdadeiramente impressionantes em músicas como “Intolerance”, “Jambi” ou “Forty Six & 2”.

Um cronómetro no alto assinala os exatos 12 minutos que vão separar a primeira parte do “encore”, como a simbolizar uma insólita combinação do espírito artístico com um rigor matemático. A austeridade termina no final: Maynard se dirige uma única vez ao público para dizer obrigado e libera-lo para fotografar e filmar. A Altice Arena enche-se de pequenas luzinhas verdes e roxas a reproduzir o que se passava no palco enquanto a banda encerrava com “Stinkfest”. O cantor sai rapidamente e os restantes músicos ficam para uma longa ovação.