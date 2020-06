Este ano a festa nas ruas não poderá acontecer como manda a tradição, mas não vai faltar animação. Na noite de 13 de junho, a partir das 21h30, Toy vai animar o "Arraial Digital (especial Santos Populares)". "Será desta forma que todos os portugueses, infelizmente impedidos de festejar uma das suas mais importantes tradições, poderão ter um cheiro da típica música popular portuguesa que, na noite de 12 para 13 de junho, costuma invadir as ruas lisboetas", frisa a organização.

Transmitido em directo, a partir do LAV, no site do projeto Gigs Em Casa, no dia 13 de junho, dia de Santo António, Toy "passará em revista os seus maiores sucessos num concerto de mais de 70 minutos", que contará certamente com temas como "Estupidamente Apaixonado", "És tão sensual" ou "Coração não tem Idade".

O concerto será o primeiro evento pago da plataforma que até agora recebeu nomes como Peste & Sida, Freddy Locks, Kappa Jotta, Bizarra Locomotiva e que terá já esta semana, o concerto de Paus, também gratuito.

Os bilhetes para o concerto de Toy serão colocados à venda a partir das 10h00 de segunda-feira por 2 euros e podem ser adquiridos em www.gigsemcasa.com.