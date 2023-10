A aparição da cantora nos dois últimos jogos do Kansas City Chiefs - em casa contra o Chicago Bears e no domingo contra o New York Jets - mobilizou a sua legião de fãs e a NFL aproveitou o que chamou de um "momento cultural pop".

Kelce, cujos comentários sobre os supostos encontros com a artista se limitaram a conversas com o seu irmão Jason no podcast "New Heights", falou com jornalistas na sede de treinos dos Chiefs e disse que estava feliz por navegar essa onda de popularidade.

"Já estava no topo do mundo depois do Super Bowl, e agora estou ainda mais no topo do mundo", disse Kelce, que celebrou 34 anos na quinta-feira, 5 de outubro. "É divertido", frisou.

Travis Kelce, que na posição de Tight End ajudou o Kansas City a vencer o Super Bowl contra o Philadelphia Eagles do irmão Jason em fevereiro, viu os seus seguidores nas redes sociais dispararem e as vendas de suas camisolas aumentarem.

A mãe dos irmãos Kelce, Donna, também foi envolvida no furacão, respondendo a perguntas sobre se Travis e Taylor Swift são realmente um casal e sobre o que ela e a artista conversaram enquanto assistiam aos dois jogos dos Chiefs.

À CNN, a mãe do atleta disse que a atenção era "irreal".

Apesar dos seus dois títulos do Super Bowl, toda a situação colocou Kelce num novo patamar de popularidade.

"Estamos a lidar com os paparazzi", explicou Kelce. "Isso vem com o território. Há muitas pessoas que se importam com a Taylor, e com razão. Só precisas continuar a viver, aprendendo e aproveitando os momentos", frisou.

Kelce disse ainda que toda essa atenção não o distrairá do seu trabalho, observando que os Chiefs venceram três jogos consecutivos desde que abriram a temporada com uma derrota para o Detroit Lions, jogo do qual ele ficou de fora devido a uma lesão no joelho.

"No final do dia, sempre fui bastante bom em saber diferenciar e ser capaz de manter o foco", disse. "Estou-me a divertir... garantindo que o meu foco seja vencer o jogo, e não vejo que isso vá mudar em breve", concluiu.

Taylor Swift também está num bom momento. A venda antecipada de bilhetes para o filme de sua digressão "Eras" superou os 100 milhões de dólares em todo o mundo na quinta-feira, tornando-o o filme de espetáculos mais vendido da história.